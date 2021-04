Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Auto schaltet sich während der Fahrt ab und verursacht Unfall

Nußloch (ots)

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr soll sich auf der K4157 zwischen Maisbach und Nußloch der VW einer 39-jährigen Frau selbstständig ausgeschaltet haben, wodurch sie mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Mercedesfahrer kollidierte. Die Frau war von Maisbach kommend in Richtung Nußloch unterwegs, als in einer Kurve der Motor plötzlich ausgegangen sein soll. In dessen Folge lenkte die Fahrerin vor Schreck den VW in den Gegenverkehr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell