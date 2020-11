Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Türen halten Einbrechern stand

GronauGronau (ots)

In Büroräume eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gronau. Die Täter versuchten vergeblich, sowohl die Vordertür als auch den Hintereingang des Gebäudes an der Vereinsstraße aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell