POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Überwachung der CoronaVO sowie der Treffpunkte und Ausflugsziele an Ostern

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auch in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostermontag wird das Polizeipräsidium Mannheim weiter intensiv die Einhaltung der CoronaVO überwachen. Insbesondere an den bekannten Treffpunkten und Ausflugszielen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis wird die Polizei mit rund 70 zusätzlichen Polizeibeamten täglich präsent sein. Dabei sollen auch vorwiegend Fuß- und Radstreifen durchgeführt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten werden bei den Kontrollen mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl vorgehen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf den Appell des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim (https://www.mannheim.de/de/nachrichten/10-tage-fuer-mannheim-testen-und-zuhause-bleiben) und die Tipps der Stadt Heidelberg zur Neckarwiese und weiteren Ausflugszielen (https://www.heidelberg.de/hd/HD/service/31_03_2021+neckarwiese_+170+aufgemalte+kreise+bieten+ueber+ostern+orientierungshilfe+beim+abstandhalten.html) hingewiesen.

