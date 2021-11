Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211116.4 Delve: Zwei Briefkästen gesprengt

Delve (ots)

Am Sonntagabend wurde eine 40jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Österkamp durch einen lauten Knall aufgeschreckt. In der Dunkelheit konnte sie die Ursache hierfür vorerst nicht ausmachen. Am nächsten Tag entdeckte sie nunmehr, dass der Briefkasten gesprengt wurde und völlig zerstört im Vorgarten lag. Vermutlich wurden Böller gezündet. Auch in der Straße Am Sportplatz wurde ein Briefkasten gesprengt. Zeugen, die am Sonntag gegen 22.45 Uhr sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hennstedt (04836-2559920) zu melden.

