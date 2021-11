Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211116.2 Wesselburen: Randalierer richten einige Schäden an

Wesselburen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum vergangenen Samstag sind Randalierer durch Wesselburen gezogen und haben Fahrzeuge und Gartenzäune beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Morgen des Samstags meldeten sich vier Geschädigte bei der Polizei, die Schäden an ihren im Todtenhemmer Weg abgestellten Autos zu beklagen hatten. Unbekannte traten die Außenspiegel ab, Hinweise zu den Verantwortlichen liegen bis jetzt nicht vor. In demselben Weg sowie in der Gravensteiner Straße kam es im gleichen Tatzeitraum zu Beschädigungen an Gartenzäunen durch Tritte in sieben Fällen. Die Gesamtschadenshöhe ist bis jetzt unklar.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 448976 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell