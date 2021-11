Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtigen und sucht Geschädigte für Diebesgut

Rostock (ots)

Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Nachbarin führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock Durchsuchungen im Rostocker Stadtteil Schmarl durch und stellten verschiedenes Diebesgut sicher, welches bislang noch nicht vollständig allen Eigentümern zugeordnet werden konnte. Deshalb bittet die Polizei nunmehr die Bevölkerung um Prüfung ihres Hausstands auf Vollständigkeit.

Der Hausbewohnerin war der Mann schon mehrfach aufgefallen. Am 31. Oktober 2021 bemerkte sie, dass an dem Pkw des Mannes wiederholt andere Kennzeichen angebracht waren und beobachtete, wie er aus dem Kofferraum des Pkw Audi Musikboxen und große Koffer ausgeladen und in den Keller gebracht hatte. Nach Meldung bei der Polizei begab sich ein Polizeibeamter umgehend zu dem Mehrfamilienhaus des 40-jährigen Tatverdächtigen in Schmarl und stellte die vier Musikboxen sicher. Der Pkw Audi war nicht mehr zugegen.

Am 1. November 2021 meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei, bei welchem aus dem Keller im Stadtteil Toitenwinkel DJ-Equipment im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet wurde. Ihm wurden unter anderem vier Musikboxen gestohlen. Demzufolge konnte die Polizei die bereits vier sichergestellten Musikboxen dieser Straftat zuordnen. Dem Geschädigten fehlen jedoch noch weitere Koffer mit Musikzubehör.

Die Beamten der Kriminalpolizei durchsuchten daraufhin noch am selben Tag auf richerliche Anordnung die Wohnung und den Pkw Audi des Tatverdächtigen. In der Wohnung wurden die Koffer festgestellt. Am Fahrzeug befanden sich die entwendeten Kennzeichen. Im Auto fanden die eingesetzten Beamten weiteres Diebesgut: ein Rennrad der Marke Cube, eine komplette Motorrad Kombi in den Farben schwarz/rot und ein großer, roter Bolzenschneider mit grauen Griffen. Das Fahrrad konnten die Kriminalbeamten einem Diebstahl aus der Südtstadt zuordnen. Die Motorrad Kombi und der Bolzenschneider sollen aus Kellern des Stadttteils Evershagen stammen.

Der 40-jährige Tatverdächtige ist deutscher Herkunft und der Polizei bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte bekannt. Es laufen aktuell mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Für die weitere Aufklärung der Straftaten bittet die Rostocker Kriminalpolizei die Bevölkerung um Prüfung, ob ihnen möglichweise eine schwarz-rote Motorrad Kombi und ein roter Bolzenschneider mit grauen Griffen aus ihren Kellern gestohlen wurden. Die Geschädigten sollen sodann eine Strafanzeige über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei der nächst gelegenen Polizeidienststelle erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell