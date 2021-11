Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211115.9 Heide: Scheibe am Gymnasium beschädigt

Heide (ots)

Am Samstagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz am Gymnasium in der Rosenstraße. Eine unbekannte Person soll auf dem Parkplatz randaliert haben. Polizeibeamte entdeckten am Klassentrakt eine eingeworfene Fensterscheibe. Personen konnten nicht im Gebäude festgestellt werden, der Klassenraum war verschlossen. Zurückgelassene Kleidung und Gegenstände konnten einem 27jährigen Heider zugeordnet werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen versuchten Einbruchs.

