Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211115.8 Friedrichskoog: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Friedrichskoog (ots)

Am Sonntagmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches sich unsicher auf der Straße bewegte. Polizeibeamte hielten den Fahrer in der Koogstraße an und kontrollierten ihn. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Der 26jährige Georgier muss sich nun wegen Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss und wegen Verstoßes gegen Meldeauflagen bei der zuständigen Ausländerbehörde verantworten.

