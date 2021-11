Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211116.1 Itzehoe: Versuchter Raub auf Spielhalle

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag betrat eine männliche Person eine Spielhalle am Sandberg. Unter Vorhalt einer Waffe forderte dieser von der 36jährigen Angestellten das Geld aus der Kasse. Da die Kasse verschlossen war und es dem Täter nicht gelang, diese zu öffnen, entfernte er sich ohne Beute unerkannt aus der Spielhalle. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, 1,60-1,70 m groß mit schwarzen, lockigen Haaren. Er trug eine schwarze OP-Maske, eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und helle Schuhe. Zeugen, die am Montag gegen 23:35 Uhr am Sandberg Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter 04821/3700 zu melden.

