POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsüberwachung in Lemwerder +++ Fahren unter Drogeneinfluss +++ Über 600 PS aber auch über der Promillegrenze

Im Rahmen von Verkehrskontrollen, welche auf die Hauptunfallursachen Ablenkung, Geschwindigkeit und Fahrten unter Einfluss von Alkohol und Drogen abzielten, konnten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Brake in der Nacht vom 8. auf den 9. August 2021 gleich mehrere Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

Am frühen Abend kontrollierten die Beamten einen 26-jährigen Autofahrer aus Berne. Dieser zeigte bei einer Kontrolle auf der Stedinger Straße gleich mehrere Auffälligkeiten. Der nachfolgende Urintest lieferte eine naheliegende Erklärung. Der Drogenvortest wies Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, nach. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Im Rahmen des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens erwartet den Mann bei Nachweis der Droge im Blut regulär ein hohes Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine Überprüfung seiner Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im Hinblick auf eine mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis.

Im weiteren Verlauf staunten die Beamten nicht schlecht, als sie zunächst das "Grollen" eines hochmotorisierten Fahrzeugs herannahen hörten und im nächsten Moment einen mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Supersportwagen an sich vorbeirauschen sahen. Die Zahl der Pferdestärken war bei der anschließenden Kontrolle, wieder auf der Stedinger Straße, mit über 600 bereits bemerkenswert. Allerdings führte die Zahl, welche sodann auf dem Display des Atemalkoholgeräts erschien, zu nicht weniger Augenaufschlag. Mit 1,33 Promille traten die Beamten erneut in Begleitung den Weg zur Dienststelle an. Ein Arzt entnahm auch dem 38-jährigen Fahrer aus Ganderkesee eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Vorfeld der beiden Kontrollen wurden ihm Rahmen der Verkehrsüberwachung bereits vereinzelt Verstöße gegen die Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie gegen die Gurtpflicht festgestellt. Darüber hinaus wurde einem Pizzalieferanten aufgrund einer gerissenen Frontscheibe die Weiterfahrt bis zu einer erfolgten Reparatur untersagt. Des Weiteren führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen des Berufsverkehrs am frühen Montagmorgen auf der B211 zwischen Brake und Oldenburg durch.

