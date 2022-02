Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh

Hamborn: Hochwertige Fahrzeuge im Visier von Stadt und Polizei

Duisburg (ots)

In einer gezielten Kontrollaktion haben am gestrigen Montag (7. Februar) Polizisten und Mitarbeiter der Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg die Fahrer hochwertiger Pkw in den Blick genommen.

Hat der Fahrer oder die Fahrerin eine gültige Fahrerlaubnis? Sind Alkohol oder Drogen im Spiel? Ist die Kraftfahrzeugsteuer ordnungsgemäß bezahlt worden? Bestehen offene Geldforderungen der Stadt? Mit diesen und anderen Fragen begegneten die Einsatzkräfte den Verkehrsteilnehmern. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 56 Fahrzeuge und 89 Personen. Neben der Feststellung von Verkehrsverstößen geht es der Polizei auch darum, Erkenntnisse zu möglichen Clanstrukturen zu gewinnen.

Dabei stoppten die Beamten gegen 14:20 Uhr auf dem Willy-Brandt-Ring in Höhe der Weseler Straße einen 25-jährigen Autofahrer in einem Daimler-Benz, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Wenige Minuten später stellten sie bei einem anderen Autofahrer (27) Unregelmäßigkeiten am Stempel der Hauptuntersuchung fest, als sie einen Blick in die Zulassungsbescheinigung warfen. Ein Anruf bei der Gesellschaft für Technische Überwachung brachte Klarheit und bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Angaben im TÜV-Bericht waren weitgehend falsch. Die Uniformierten stellten die Kennzeichen, die Zulassungsbescheinigung sowie den TÜV-Bericht sicher, untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung.

Die Mitarbeiter der Stadt Duisburg trafen sieben Personen an, die offene Forderungen vor Ort begleichen konnten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell