Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Räuber hat es auf Geldbörse abgesehen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (5. Februar, gegen 21 Uhr) einer Frau auf der Weseler Straße aufgelauert und ihr die Geldbörse geraubt. Die 48-Jährige war gerade nach einem kurzen Einkauf auf dem Heimweg. An der Ecke zur Julius-Birck-Straße riss plötzlich ein Mann an ihrer Geldbörse, die sie noch in der Hand hatte. Nach einem kurzen Gerangel verschwand der Täter mit der Beute in Richtung Walsum. Die 48-Jährige beschreibt ihn als einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit stabiler Statur, einem schwarzem Hoodie und einer schwarzen Weste darüber. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell