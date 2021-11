Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Geraer Innenstadt

Gera (ots)

Gera: Gestern Abend (16.11.2021), gegen 18:00 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Geraer Innenstadt zum Einsatz. Dort versammelte sich eine große Personengruppe, welche gemeinsam durch die Innenstadt, beginnen von der kleinen Kirchstraße über den Museumsplatz, Puschkinplatz, Schlossstraße, Sorge, Steinweg und großen Kirchstraße, lief. Hierbei führten einige Anwesende Banner mit, die sich gegen die derzeitige Corona-Situation richteten. Die Geraer Polizei klassierte die Zusammenkunft als Versammlung ein. Der Aufzug wurde fort folgend durch Polizeikräfte begleitet. In der Spitze nahmen bis zu 120 Personen an der Versammlung teil. Gegen 19:30 Uhr hatten sich alle Versammlungsteilnehmer wieder entfernt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das VersammlG aufgenommen.(KR)

