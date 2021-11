Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz am Prößdorfer See

Altenburg (ots)

Lucka: Feuerwehr und Polizei kamen gestern Abend (15.11.2021), gegen 17:45 Uhr am Prößdorfer See zum Einsatz, da Zeugen im Wasser eine undefinierbare Substanz bemerkten. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In der Folge wurden Wasserproben genommen und das Umweltamt informiert. Die Zufahrt zum See wurde zunächst abgesperrt. Die Untersuchung der Wasserproben ergaben, dass der Grund der Wasserveränderung eine biologischer Ursache (Algen) hat. Ein strafbares Handeln liegt nicht vor. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell