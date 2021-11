Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fuhr in den Straßengraben

Altenburg (ots)

Lutschütz: Am 16.11.2021, gegen 04:20 Uhr befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen die Ringstraße in Richtung Dorfmitte. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Ein Verkehrsschild wurde dabei beschädigt und der Citroen war nicht mehr fahrbereit. Zum Glück wurde niemand verletzt.

