Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeuge zu Verkehrsunfall gesucht

Greiz (ots)

Weida: Bereits am Dienstag, dem 09.11.2021, gegen 11:50 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die Ortsverbindungsstraße von Weida in Richtung Staitz. Ihm kam ein Pkw VW entgegen, weshalb er nach rechts auswich und mit einem dortigen Leitpfosten kollidierte. Es entstand Sachschaden am geschädigten Pkw. Nach Aussage des Fahrers des Pkw VW, fuhr hinter ihm ein silberfarbener Pkw Honda Civic. Der Fahrer dieses Pkw wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen, da er als Zeuge in Betracht kommt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell