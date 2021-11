Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert

Greiz (ots)

Greiz: In der vergangenen Nacht (15.11.2021 - 16.11.2021) leerten bislang unbekannte Täter in der Tiefgarage eines Hotels in der Marienstraße einen Feuerlöscher. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge wurden mit einer weißen Pulverschicht überzogen. Ob dabei an den Fahrzeugen ein Sachschaden entstand, wird derzeit noch ermittelt. Die Greizer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Tel.: 03661 6210, entgegengenommen.

