Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein Verletzter durch Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Braunichswalde: Am Montag (15.11.2021), gegen 19:00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Audi Fahrerin die Landstraße 294 in Richtung der dortigen Tankstelle. An der Kreuzung mit der Landstraße 1081 missachtete sie die Vorfahrt eines 65-jährigen Suzuki Fahrers, der die Straße von Ronneburg in Richtung Seelingstädt befuhr. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Pkw Suzuki verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

