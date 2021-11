Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Metallbaufirma

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seine Metallbaufirma meldete am gestrigen Tag (15.11.2021) der Eigentümer (52) der Geraer Polizei. Unbekannte verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt zu der Firma in der Zeulsdorfer Straße und verursachten hierbei Sachschaden. Aus dem Gebäude selbst stahlen die Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Monitore. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (RK)

