Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrüger flüchtete

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 15.11.2021, gegen 19:50 Uhr betankte der Fahrer eines Pkw Opel an einer Tankstelle in der Altenburger Straße sein Fahrzeug. Anschließen verließ er ohne zu bezahlen den Tankstellenbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

