Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in Wilnsdorf - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In der Nacht von Montag (26.07.2021) auf Dienstag (27.07.2021) haben sich in Wilnsdorf gleich mehrere Einbrüche ereignet. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe ist ein Zusammenhang der Taten nicht auszuschließen.

In der Rathausstraße stiegen die Täter in einen Friseursalon, eine Konditorei und einen Blumenladen ein. Dabei entwendeten sie in den meisten Fällen Bargeld sowie eine Haarschneidemaschine.

Ein weiterer Einbruch geschah in der Straße "Bergwende". Dort wurde eine Gartenhütte zum Ziel der Täter. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie die Hütte allerdings ohne Beute. Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell