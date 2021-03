Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Taschendiebe in Goslar unterwegs

Goslar (ots)

Die Polizei Goslar warnt vor Taschendieben, die in der Innenstadt von Goslar ihr Unwesen treiben. Die Opfer werden oftmals angerempelt und stellen meist erst später den Verlust der Geldbörse fest.

So erging es einer jungen Frau aus Goslar, die am Donnerstag im Bereich des ZOB am Bahnhof von einem unbekannten Mann angerempelt wurde. Kurz darauf musste sie feststellen, dass neben 150 EUR Bargeld auch die Kredit- und Scheckkarte verschwunden waren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar entgegen: (05321) 339-0

Hinweise, wie man sich vor Taschendieben schützt, finden sich auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell