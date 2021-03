Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 05.03.21

Goslar (ots)

Wildunfall

Am 05.03.21, 05.12h, befuhr ein 44jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen die K65 aus Münchehof in Richtung Gittelde. In Höhe der Einfahrt zum Kalkwerk querte ein Dachs die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht

Am 04.03.21, 17.30h, touchiert eine unbekannte Frau mit ihrem Pkw Mercedes Benz in Seesen, Kampstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw eines 24jährigen Seeseners. Es entstand geringer Sachschaden (100,- Euro). Die Frau nahm die Anstoßstelle in Augenschein, setzte sich anschließend wieder in ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Ort. Dabei wurde sie jedoch von 2 Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen oder Personen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440) zu wenden.

Sonstige Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Horpkestraße in Seesen im Zeitraum vom 03.03.21, 13.00h, bis zum 04.03.21, 11.00h, den Schließzylinder einer Kellertür der 84jährigen Geschädigten aus Seesen durch Zukleben des Türschlosses. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Farbschmiererei

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 01.03.21, 00.00h bis zum 04.03.21, 07.30h, auf dem Parkplatz eines Supermarktes der Frankfurter Straße in Seesen einen Einkaufswagenunterstand mit roter Farbe. Dabei werden ein Hakenkreuz und "AFD" aufgesprüht. Die Farbe lässt sich nicht mit einfachen Mitteln entfernen, dadurch entsteht Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter beschädigten am 02.03.21, in der Zeit von 18.45h bis 19.45h den in der Nordhäuser Straße in Seesen abgestellten Pkw eines 24jährigen Seeseners durch das Zerkratzen des Lackes. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro.

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell