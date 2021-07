Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schmuck und Bargeld gestohlen - #polsiwi

Erndtebrück (OT Birkelbach) (ots)

In Erndtebrück-Birkelbach sind unbekannte Täter am Dienstag (27.07.2021) zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Sommerstraße eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich durch eine Kellertür Zutritt zu einer Wohnung.

Die Täter durchwühlten diverse Schränke und entwendeten eine niedrige vierstellige Summe Bargeld sowie hochwertigen Schmuck. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum einen dunkelblauen Kombi, der möglicherweise etwas mit der Tat zu tun haben könnte.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02751/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell