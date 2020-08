POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Königstein im Taunus, Adelheidstraße, 04.08.2020, 19.00 Uhr bis 05.08.2020, 17.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen suchten Einbrecher ein Wohnhaus in Königstein heim. Die Täter erlangten zwischen Dienstagabend und dem späten Mittwochnachmittag durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt in das in der Adelheidstraße gelegene Einfamilienhaus. Sie durchwühlten diverse Räume nach Wertgegenständen und verließen den Tatort schließlich mit Schmuck und einer Spardose. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 -0 zu melden.

2. Motorroller gestohlen, Oberursel, Stierstadt, Kurmainzer Straße. 03.08.2020, 12.00 Uhr bis 04.08.2020, 16.00 Uhr

(pa)Am Mittwoch erstatte der Fahrer eines Motorrollers Anzeige bei der Polizei, nachdem ihm sein Fahrzeug im Oberurseler Stadtteil Stierstadt gestohlen wurde. Die Tat ereignete sich zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag in der Kurmainzer Straße, wo der Roller in einem Hof abgestellt war. Der silberfarbene 125er-Motorroller des Herstellers Honda, dessen Wert auf circa 800 Euro geschätzt wird, trug zuletzt das amtliche Kennzeichen "HG-FI 125". Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Fahrrad am Bahnhof entwendet, Kronberg im Taunus, Am Schanzenfeld, Bahnhof Kronberg Süd, 04.08.2020, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde einem Kronberger am Bahnhof Kronberg Süd sein Fahrrad gestohlen. Gegen 16.00 Uhr hatte er es dort an einem Fahrradständer abgestellt und mittels Schloss an diesem befestigt. Als der Mann etwa anderthalb Stunden später zurückkam, war das Rad samt Fahrradschloss verschwunden. Bei dem gestohlenen Velo handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers "Steppenwolf" in den Farben Blau und Weiß. Der Wert des Fahrrads wird auf circa 800 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

4. Drei Verletzte bei Auffahrunfall, Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße, 05.08.2020, gg. 15.45 Uhr

(pa)Drei leichtverletzte Personen und einen Sachschaden von schätzungsweise über 17.000 Euro hatte am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall in Bad Homburg zu Folge. Ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Gießen befuhr mit seinem BMW 1er gegen 15.45 Uhr die Zeppelinstraße aus Richtung Niederstedter Straße kommend in Fahrtrichtung Siemensstraße. An der Ampelkreuzung Werner-Reimers Straße bemerkte der BMW-Fahrer einen VW T-Roc zu spät, der dort bei Rotlicht wartete. Der BMW fuhr dem Volkswagen auf. Dabei wurden sowohl der 57-Jährige als auch zwei Insassen des VW - eine 30-jährige Frau aus Bad Homburg sowie ihr einige Monate alter Säugling - verletzt. Der 39-jährige Fahrer des Volkswagen blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

5. Fußgängerin angefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße, 05.08.2020, gg. 18.45 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde in Bad Homburg eine Fußgängerin von einem Auto angefahren. Eine 22-jährige Bad Homburgerin überquerte gegen 18.45 Uhr einen Fußgängerüberweg auf dem Gelände der Hochtaunus Kliniken. Dabei wurde die Frau durch eine 46-jährige Autofahrerin aus dem Wetteraukreis - offenbar bei tiefstehender Sonne - übersehen. Der Ford der 46-Jährigen erfasste die 22-Jährige mit geringer Geschwindigkeit, wobei diese sich leichte Verletzungen zuzog, zu deren Behandlung sie ins Krankenhaus gebracht wurde.

