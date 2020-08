PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schläger erbeuten Umhängetasche, Usingen, Bahnhofstraße, 03.08.2020, gg. 08.30 Uhr (pa)Am Montagmorgen wurde in Usingen ein 19-Jähriger durch eine Gruppe Unbekannter um seine Umhängetasche samt Geldbörse gebracht. Der junge Mann befand sich nach eigenen Angaben gegen 08.30 Uhr auf einem Fußweg zwischen dem Bahnhof und dem Achtzehnmorgenweg, als er von vier Männern unvermittelt attackiert wurde. Er sei von den Männern geschlagen und getreten worden. Zudem habe man ihm seine schwarze Umhängetasche der Marke "Tommy Hilfiger" abgenommen. Mit dieser habe die Gruppe die Flucht ergriffen. Der durch den Angriff leicht verletzte 19-Jährige beschrieb die Männer als etwa 19 bis 20 Jahre alt. Ein Täter sei circa 185cm bis 190cm groß und blond gewesen. Er habe einen schwarzen Pullover getragen. Er sowie ein zweiter, rund 180cm großer Täter haben eine helle Hautfarbe gehabt. Die beiden weiteren Männer seien mit etwa 170cm etwas kleiner gewesen und haben einen dunklen Teint gehabt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 -0 zu melden.

2. Pferd verletzt, Weilrod, Riedelbach, Bornberger Hof, 03.08.2020, 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr

(pa)Nachdem am Montag in Weilrod Riedelbach ein Pferd auf einer Koppel offenbar mutwillig verletzt wurde, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen nach zwischen 08.00 Uhr morgens und 11.30 Uhr mittags. Während dieser Zeit stand die Stute auf einer Pferdekoppel im Bereich des Bornberger Hofs. Dem Tier wurde - augenscheinlich mit einem scharfen Gegenstand - eine tiefere Wunde im Gesichtsbereich zugefügt. Das Pferd wurde zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Gebüschbrand am Bahnhof, Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, 03.08.2020, gg. 23.00 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Köppern brannte am Montagabend ein Gebüsch. Zeugen meldeten das Feuer gegen 23.00 Uhr. Beim Brandort handelt es sich um einen Grünstreifen zwischen den Bahngleisen und einem privaten Garten. Ursächlich für den Brand dürfte ersten Erkenntnissen nach eine kurz zuvor gezündete Feuerwerksrakete sein. Die Zeugen konnten einen etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendliche beobachten, bei dem es sich mutmaßlich um den Verursacher handelte. Dieser soll männlich und schlank gewesen sein. Er habe blondes kurzes Haar gehabt und einen Kapuzenpullover sowie eine Umhängetasche getragen. Der Bahnverkehr wurde für die Dauer der Löscharbeiten eingestellt. Durch den Brand des Gebüschs wurde ein angrenzender Gartenzaun beschädigt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Diebstahl aus Garage, Glashütten, Im Wiesengrund, 02.08.2020, 16.00 Uhr bis 03.08.2020, 09.30 Uhr

(pa)In Glashütten wurde von Sonntag auf Montag der Akku eines Elektrofahrrads aus einer Garage gestohlen. Unbekannte begaben sich zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 09.30 Uhr auf ein "Im Wiesengrund" gelegenes Wohngrundstück, betraten die dort befindliche Garage und entwendeten den darin gelagerten Akku samt Ladegerät. Das gestohlene Pedelec-Zubehör hat einen Wert von etwa 400 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

5. Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt, Grävenwiesbach, Mönstadt, Feldweg "Tripp" / Obergasse, 03.08.2020, gg. 18.00 Uhr

(pa)Nach einem Sturz bei Grävenwiesbach Mönstadt musste am Montagabend ein 57-jähriger Mountainbiker in eine Klinik geflogen werden. Der Mann befuhr kurz vor 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad den unbefestigten Feldweg "Tripp" bergab und beabsichtigte an dessen Ende auf die Obergasse einzubiegen, als er aus bislang unbekannten Gründen zu Fall kam und mehrere Meter über den Boden weiterrutschte. Dabei verletzte sich der 57-jährige Grävenwiesbacher so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

6. Fahrradfahrerin stürzt, Kronberg, Königsteiner Straße, 03.08.2020, gg. 17.50 Uhr

(pa)In Kronberg kam am Montag eine 56-jährige Radfahrerin zu Fall. Die in Frankfurt wohnhafte Frau befuhr mit ihrem Rennrad gegen 17.50 Uhr die Königsteiner Straße aus Richtung Falkenstein kommend in Fahrtrichtung Innenstadt, als sie aus nicht bekannten Gründen die Kontrolle über Rad verlor. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an ihrem Rennrad wird auf etwa 200 Euro beziffert.

