POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Lameystraße sucht die Polizei Zeugen. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer bog gegen 06.20 Uhr von der Lameystraße nach links auf die Hardtstraße ab. Auf den Gleisen wurde der Pkw von einer in Richtung Entenfang fahrenden Straßenbahn erfasst. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Sowohl der Pkw-Fahrer als auch der 46-jährige Straßenbahnfahrer gaben an bei Grünlicht, bzw. bei Freisignal gefahren zu sein. Zeugen, die Angaben zur Ampel- bzw. Signalschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

