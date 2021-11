Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Großenstein: Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 13.11.2021 - 16.11.2021 gewaltsam in das Innere eines Wohnhauses in der Ronneburger Straße zu gelangen. Hierbei verursachten die Einbrecher an der Hauseingangstür Sachschaden. Ihr Vorhaben gelang ihnen allerdings nicht, so dass sie ohne Beutegut den Tatort wieder verließen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

