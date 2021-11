Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Unbekannte brechen in Bankgebäude ein (13.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In eine Bankfiliale auf der Bärenstraße eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter ein Fenster und gelangten so in die Büroräume des Gebäudes, die sie durchwühlten. Dabei fielen den Einbrechern mehrere Laptops, iPads und ein geringer Geldbetrag in die Hände. Die Höhe des Gesamtschadens ließ sich noch nicht beziffern. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall und bittet Personen, die Auffälliges bemerkt haben, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

