Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210913-1-pdnms Volltrunken auf der A 7 unterwegs

Neumünster / Quickborn / A7 (ots)

Am 12.09.2021 gegen 20.35 Uhr stoppte eine Streife einen mit zwei Mann besetzten Mitsubishi Colt auf dem Rastplatz Holmmoor, Fahrer und Beifahrer standen bei der Kontrolle erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Eine zivile Streife aus Kiel war gerade auf der A 7 in Richtung Hamburg unterwegs, als am gestrigen Abend gegen 20.30 Uhr Höhe Quickborn ein PKW Mitsubishi in Schlangenlinien fahrender Weise vor der Streife auftauchte.

Die Beamten aus Kiel forderten den Fahrer auf, den Rastplatz Holmmoor anzufahren, dort wurde das Fahrzeug dann kontrolliert.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ein 23 jähriger Mann, über 3 Promille gepustet hatte, sein Beifahrer, ein 36 jähriger Mann, der kurz zuvor noch das Fahrzeug gelenkt hatte, hatte beim Alkoholtest ebenfalls einen Wert von über 1,3 Promille gepustet.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen, sie waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sie erwartet jetzt beide eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell