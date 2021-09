Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210909-3-pdnms Festnahmen nach Einbruch in Rendsburger Schule

Rendsburg (ots)

Die Kripo Rendsburg ermittelt gegen zwei 16 und 19 Jahre alte Männer aus Rendsburg, nachdem diese heute Nacht (09.09.21) bei einem versuchten Einbruch festgenommen werden konnten.

Gegen 01.30 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens auf eine ausgelöste Alarmanlage an einer Schule in der Aalborgstraße aufmerksam. Nachdem er das Gebäude betreten hatte, konnte er verdächtige Geräusche feststellen und informierte die Polizei. Mehrere Funkstreifenbesatzungen des Rendsburger Polizeireviers umstellten daraufhin die Schule und konnten die beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Umgebung festnehmen. Die beiden jungen Männer sind der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt. Sie waren durch ein Fenster in das Gebäude gelangt.

Nach ersten Feststellungen wurde in der Schule nichts gestohlen, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell