Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Unfall an Einmündung

Polizei sucht Zeugen (13.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Samstag gegen 19 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Fürstenbergring / Schwenninger Straße". Ein 66-jähriger VW Golf-Fahrer bog auf die Schwenninger Straße ein und missachtete die Vorfahrt einer auf dem Fürstenbergring fahrenden 45-Jährigen mit einem Audi Q3, die kein Licht angehabt haben soll. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können oder denen möglicherweise kurz davor der unbeleuchtete schwarze Audi Q3 aufgefallen ist. Hinweise werden an die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, erbeten.

