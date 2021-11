Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Missglückter Rangiervorgang mit Sattelzug führt zu 11.000 Euro Schaden (15.11.2021)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein missglückter Rangiervorgang durch den Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens hat am späten Montagnachmittag auf der Christian-Messner-Straße zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro geführt. Im Bereich des Trossinger Eisenbahnmuseums setzte der 29-jährige Fahrer des Sattelzuges gegen 16:40 Uhr ein Stück auf der Christian-Messner-Straße zurück, in der Absicht, auf das angrenzende Grundstück abzubiegen. Hierbei achtete der junge Lastwagenfahrer nicht auf einen Mercedes der GLE - Klasse, dessen Fahrer hinter dem Lastwagen angehalten hatte. Bei einer folgenden Kollision des Sattelzug-Aufliegers mit dem Mercedes wurden keine Personen verletzt.

