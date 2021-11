Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Anhänger verliert Rad (15.11.2021)

Dauchingen (ots)

Einen ungewöhnlichen Unfall mit einigen hundert Euro Blechschaden hat es am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Dauchingen und Trossingen gegeben. Ein 28-jähriger fuhr mit einem Mercedes und Anhänger in Richtung Trossingen, als sich plötzlich ein Rad des Doppelachs-Anhängers löste und gegen einen entgegenkommenden MAN-Lastwagen eines 35-Jährigen prallte. Wie sich herausstellte, hatte sich das Rad aufgrund eines technischen Defekts an der Radaufhängung selbstständig gemacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell