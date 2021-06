Polizei Duisburg

POL-DU: Neues Rheinstreifenboot für die Wasserschutzpolizeiwache Emmerich

Bei strahlendem Sonnenschein hat Duisburgs Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels am Mittwoch (2. Juni) um 11 Uhr das neue Rheinstreifenboot der Wasserschutzpolizei - die WSP 11 - getauft. An einem Anleger auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Duisburg Homberg zerschlug sie im Beisein des NRW-Innenministers Herbert Reul und des Direktionsleiters der Wasserschutzpolizei Björn Ekhoff - wie es die Tradition verlangt - eine Flasche Sekt an der Bordwand.

Die WSP 11 ersetzt das mittlerweile in die Jahre gekommene alte Boot der Polizeiwache Emmerich. Die Polizisten können sich jetzt auf modernste Radar-, Kamera- und Sonartechnik freuen. Zwei leistungsstarke 450-PS-Motoren gewährleisten darüber hinaus eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 46 km/h auf dem Rhein und unterbieten dabei gleichzeitig die derzeit gültigen Abgasnormen.

Mit einer Länge von 17,3 Metern und einem Gewicht von 15,8 Tonnen wird die WSP 11 ab sofort im Zuständigkeitsbereich der Wache Emmerich auf Streife sein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell