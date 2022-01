Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rucksack aus Lkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.01.2022, wurde aus einem nicht verschlossenen Lkw der Rucksack des Fahrers gestohlen. Gegen 12.10 Uhr stellte er seinen weißen Lkw kurz in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 433, in der Nähe einer Teststation, ab. Dies nutzte ein Unbekannter aus, öffnete die Fahrerkabine und nahm den Rucksack mit. Im Rucksack befand sich unter anderem ein Mobiltelefon. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

