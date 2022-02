Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

Duisburg (ots)

Ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer übersah beim Linksabbiegen auf der Straße Am Driesenbusch am Sonntagabend (6. Februar, gegen 18:40 Uhr) einen entgegenkommendes Auto. Auf der Kreuzung zur Bahnhofstraße krachte es, weil der 44-jährige Fahrer des Opel nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Hyundai-Fahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Opel verletzten sich zwei Beifahrer (18 und 19 Jahre alt), die hinten auf der Rückbank saßen. Auch sie kamen in Krankenhäuser.

