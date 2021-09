Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Polizei lässt sich nicht täuschen (493001/23092021/0021)

Edenkoben (ots)

Ein 40 Jahre alter Autofahrer wurde gestern Abend (22.09.2021, 20.45 Uhr) in der Luitpoldstraße kontrolliert und händigte zunächst die Fahrerlaubnis seines Mitfahrers aus. Wegen eines Versehens hatte er dann anschließend die Personalien seines Bruders angegeben und verwickelte sich dabei andauernd in mehrere Widersprüche. Anhand seines Personalausweises wurde dann festgestellt, dass dem Fahrer bereits 2019 die Fahrerlaubnis entzogen wurde, weil der unter Drogeneinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Jetzt kann sich der Mann aus dem Kreisgebiet erneut auf ein Strafverfahren einstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell