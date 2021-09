Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Venningen - Dreist

A65/AS Venningen (ots)

Dreist verhielt sich gestern Morgen (21.09.2021, 8 Uhr) ein Sprinter-Fahrer mit GER-Kennzeichen auf der A65, Ausfahrt Edenkoben. Eine vorausfahrende 19 Jahre alte Autofahrerin musste beim Abbiegen auf die K6 bei Venningen anhalten, wobei der Sprinter-Fahrer ihr auf das Heck auffuhr. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens wollte die junge Autofahrerin an einer geeigneten Örtlichkeit zum Personalienaustausch bzw. zur Unfallaufnahme anhalten. Zunächst folgte ihr der Unbekannte, flüchtete dann allerdings am TENNECO-Kreisel wieder zurück auf die Autobahn. Anhand des Kennzeichens wird nun ermittelt, wer der verantwortliche Fahrer war. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

