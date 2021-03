Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb verzehrt Hähnchenstück ohne zu bezahlen

Minden (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Ladendiebstahl wurde am Dienstagmittag eine Streifenwagenbesatzung zu einem Supermarkt in der Viktoriastraße gerufen. Hier hatte ein Mann ohne zu zahlen ein Stück Hähnchen von der Fleischtheke verzehrt und sich hierbei verschluckt. Daher musste auch ein Rettungswagen geordert werden.

So hatte der Mann gegen 12.30 Uhr an der Fleischtheke des Geschäfts ein Stück Hähnchen im Wert von sechs Euro bestellt. Da er es aber nicht bezahlen wollte, fing er auf dem Weg zur Kasse noch im Ladenlokal an das Essen zu verzehren. Dies bemerkte eine Angestellte und sprach den 37-Jährigen an und forderte ihn auf, die Ware zunächst zu bezahlen. Da er dem nicht folgen wollte, versuchte er das gesamte Stück Hähnchen schnell in sich hinein zu "stopfen". Dabei verschluckte er sich an den Knochen des Geflügels. So musste ein Rettungswagen angefordert werden. Anschließend erhielt ein Hausverbot für den Markt und die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell