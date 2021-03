Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter unterschlägt verlorenes Geld

Minden (ots)

Ein bisher unbekannter Kunde verlor bereits am vorletzten Donnerstag (11.03.2021) im Ladenlokal einer Bäckerei ein Bündel mit Bargeld. Fälschlicherweise wurde das Fundgut an einen Kunden ausgegeben, der sich als mutmaßlicher Besitzer ausgab. Bei der späteren Sichtung einer Videoaufzeichnung stellte sich der Sachverhalt anders dar.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat ein bisher unbekannter Kunde die Bäckerei Simon in der Mindener Straße gegen 11 Uhr. Hierbei fiel ihm ein Bündel Bargeld auf dem Boden, was aber niemand bemerkte. Kurze Zeit später kaufte ein auf cirka 40 bis 50 Jahre geschätzter Mann in der Filiale ein. Unmittelbar nachdem er die Geschäftsräume verlassen hatte, betrat diese ein weiterer Kunde. Dieser sah das Bündel Geldscheine und hob es auf. Da Verkäuferin und Finder der Annahme waren, das Geld gehöre dem vorherigen Kunden, ging der Finder dem Mann hinterher und übergab ihm außerhalb der Filiale den Fund, welchem der Unbekannte nicht widersprach. Dieses Missverständnis wurde erst einige Zeit später festgestellt und man informierte die Polizei.

Nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Besitzer, den Zeugen sowie den Mann, der das Geld unterschlagen hat. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kripo in Minden.

