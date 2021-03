Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drogen, Alkohol und ohne Fahrerlaubnis - Polizei setzt mehreren Fahrten ein Ende

Preuisch Oldendorf (ots)

Am Samstag und Sonntag haben die Beamten in Preußisch Oldendorf den Fahrten von vier Fahrzeugführern aus unterschiedlichen Gründen ein Ende gesetzt. Sie alle erwartet eine Anzeige.

So fiel einer Streife in der Nacht zu Samstag gegen 01.15 Uhr zunächst ein Audi in der Spiegelstraße auf, dessen Fahrer (31) man einer Kontrolle unterzog. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem niedersächsischen Bad Essen offenbar deutlich alkoholisiert und mutmaßlich unter Drogeneinfluss das Auto geführt hatte. Deshalb brachte man ihn auf die Wache Lübbecke, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Später, am Samstagabend gegen 22.10 Uhr, überprüfte man in der Wilhelmstraße auch einen VW-Fahrer aus Preußisch Oldendorf. Da sich auch bei ihm der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums ergab, brachte man ihn auf die Wache Lübbecke. Ein Drogenvortest bestätigte den Eindruck der Einsatzkräfte, sodass man eine Anzeige gegen den 25-Jährigen fertigte.

Diese erhält auch ein 47 Jahre alter Preußisch Oldendorfer. Dieser steht unter Verdacht bei der Kontrolle im Nelkenweg am Sonntagmorgen gegen 0.40 Uhr unter Alkoholeinfluss einen BMW gesteuert zu haben. So wurde ihm ebenfalls auf der Wache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde von den Beamten einbehalten.

Schließlich ertappten die Beamten am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in der Jahnstraße einen 25-jährigen Schleswig-Holsteiner auf einer hochmotorisierten Kawasaki. Dieser konnte den Polizisten gegenüber keine Fahrerlaubnis für das gegenwärtig abgemeldete Zweirad ohne bestehenden Versicherungsschutz vorlegen. Dazu sagte der Mann aus Norderstedt den Einsatzkräften, dass er das Motorrad vor einem möglichen Ankauf habe Probe fahren wollen. Nun erwartet ihn genauso wie den Halter der Kawasaki eine Anzeige.

