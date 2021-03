Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto wird durch mutwillig auf der Straße ausgelegte Holzlatten beschädigt

Hüllhorst (ots)

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten am Sonntagabend an der Ahlsener Straße in Ahlsen-Reineberg zunächst einen Zaun. Anschließend legte man die herausgerissenen Holzlatten weiträumig auf der Straße aus. Ein Autofahrer konnte die Gefahrenstelle nicht mehr rechtzeitig erkennen und fuhr über die Hindernisse. Hierbei wurde der Wagen beschädigt. Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 42-jähriger Hüllhorster die Ahlsener Straße gegen 20.50 Uhr in Richtung Lübbecke. Hier war die Straße noch frei. Rund 15 Minuten später fuhr er auf seinem Rückweg wieder entlang der Ahlsener Straße und überfuhr in Höhe der Bushaltestelle Heithof über die kaum erkennbaren Hindernisse. Hierbei wurde ein Reifen zerstört und eventuell der Unterboden des Wagens beschädigt.

Wer am Sonntagabend in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat Lübbecke zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell