Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Verkehrsunfall auf der B272 - Zeugenaufruf

Bornheim (ots)

Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 EUR und ein nicht mehr fahrbereiter PKW sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr auf der B 272 in Höhe von Bornheim in Fahrtrichtung Germersheim. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 23 - jähriger Autofahrer zwei LKW überholen und musste auf Grund eines entgegen kommenden Fahrzeuges das Überholmanöver abbrechen. Beim Einscheren kam es dann zu einem Auffahren auf einen vorausfahrenden LKW. Das Fahrzeug war in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. In dem besagten Streckenanschnitt besteht ein Überholverbot. Gegen den 23 - Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341 - 2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell