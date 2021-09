Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Graffitisprayer geschnappt

Landau (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen zwei 28 - jährige Landauer eingeleitet, nachdem sie am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr beim Sprayen von Graffiti an einer Hauswand im Bereich der Königstraße erwischt wurden. Eine Zeugin hatte zunächst die Polizei alarmiert, daraufhin wurden die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe zum Tatort kontrolliert. Die Polizei konnte Beweismittel auffinden und sicherstellen. Die Tatverdächtigen machen derzeit keine Angaben zu den Vorwürfen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

