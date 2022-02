Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt/Dellviertel: Büro- und Bäckereitüren aufgehebelt

Duisburg (ots)

Einbrecher haben in der Zeit von Mittwochnachmittag (2. Februar, 17 Uhr) bis Donnerstagmorgen (3. Februar, 6 Uhr) den Haupteingang zu einem Bürogebäude am Kuhtor in der Altstadt aufgehebelt. In der ersten Etage scheiterten sie an einer Notausgangstür und kamen dort nicht weiter. In der zweiten Etage schlugen sie eine Glastür ein. Das verschaffte ihnen den Zugang zu den einzelnen Büros. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Rollcontainer und verschwanden unbemerkt. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden.

Auf der Königstraße im Dellviertel machten sich Einbrecher etwa im gleichen Zeitraum (zwischen 19 und 5 Uhr) an der Eingangstür einer Bäckerei zu schaffen. Auch ihnen gelang der Einbruch: Sie stahlen eine Kasse mit etwas Münzgeld und flüchteten.

Sind Ihre Büroräume oder Ihre Wohnung gut genug vor Einbrechern geschützt? Informieren Sie sich, wie leicht sich Ihre Fenster und Türen aufhebeln lassen würden und erfahren Sie, wie Sie es Einbrechern schwerer machen können: Unsere Experten der Kriminalprävention beraten Sie am Telefon oder auch vor Ort: 0203 280 4254.

Zeugenhinweise für die oben beschriebenen Taten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell