Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Überfall in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In einer Tiefgarage an der Königstraße haben Unbekannte am Montagvormittag (gegen 10 Uhr) einem 34-Jährigen aufgelauert. Die Täter drängten den Mann in einen Fahrstuhl, nahmen ihm seine Tasche ab und schlugen ihm mit den Fäusten gegen den Kopf. Danach flüchteten sie aus der Tiefgarage. Ein Zeuge berichtete später der Polizei, dass er die Verdächtigen in Richtung Friedrich-Albert-Lange-Platz habe laufen sehen.

Beide Männer sollen blaue Einweghandschuhe getragen haben, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Zu einem der Täter gibt es eine detailliertere Beschreibung: Er trug eine Jacke der Firma "Moncler" mit einem weißen Schriftzug in Höhe der Brust und einem ebenfalls weißen Schriftzug auf der Jogginghose.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell