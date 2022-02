Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Müll brennt an leerstehender Schule

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (2. Februar, 20:15 Uhr) auf dem Schulhof einer leerstehenden Schule an der Frankenstraße Müll angezündet. Das Feuer entzündete weiteren Müll, der in einem Verbindungsgang zwischen zwei Gebäuden lag. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand kein Gebäudeschaden.

