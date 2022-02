Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt (01.02.2022)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Sturz auf einem Gehweg im Bereich Allweilerstraße, der unter anderem von einem neunjährigen Kind verursacht worden ist, hat sich eine 57-jährige Radfahrerin am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 14 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Rad verbotswidrig auf dem Gehweg der Allweilerstraße in Richtung Stadtmitte. Als sich die 57-Jährige dem Anwesen Allweilerstraße 25 näherte, rannte dort ein neunjähriger Junge vom Grundstück auf den Gehweg, ohne auf die sich nähernde Radfahrerin zu achten. In der Folge bremste die Frau stark ab, stürzte und verletzte sich dabei leicht am rechten Fuß. Zu einer Berührung mit dem Neunjährigen war es nicht gekommen. Die 57-Jährige begab sich nach dem Sturz selbständig in ärztliche Behandlung.

