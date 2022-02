Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Audi kracht in Hausfassade - Unfallursache unklar

Zimmern ob Rottweil (ots)

Noch ungeklärt ist die Ursache für einen folgenschweren Unfall im Pulverweg am Nachmittag. Gegen 14.30 Uhr krachte ein 19-Jähriger am Ende der Sackgasse mit seinem Audi gegen die Hausfassade eines erst zehn Jahre alten Wohnhauses. Durch die Wucht des Aufpralls auf ein Eck des Hauses wurde das Fahrzeug über einen Meter tief in die Holzständerwand des Gebäudes geschoben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen, aber von der Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen anrückte, schnell befreit. Mit schweren Verletzungen kam der junge Fahrer in eine Klinik. Da durch die starke Beschädigung der Fassade die Hausstatik beeinträchtigt wurde, mussten die Bewohner, die unverletzt blieben, das Haus verlassen. Feuerwehr und THW bargen das Auto unter erschwerten Bedingungen mit fachkundigen Beratern vom Bau. Den Schaden am Haus beziffert die Polizei auf über 100.000 Euro. Die Polizei Rottweil ermittelt in der Unfallsache weiter und bittet unter Telefon 0741 4770 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell